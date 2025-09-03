A létező legnagyobb hibát követte el egy autós a vasúti síneken – videó

Egy 81 éves férfi áttört egy vasúti sorompót Lengyelországban, majd az átjáró közepén egyszerűen megállt. Az érkező vonat nagy sebességgel ütközött az autó hátuljának, mindkét jármű vezetőjét kórházba kellett szállítani.

A vasúttársaság közleménye szerint az átkelő berendezései megfelelően működtek. A baleset kapcsán külön kiemelték egy szemtanú szerepét, aki gyors helyzetfelismeréssel segítette a mentést.

Videón, ahogy az érkező vonat elsodorta az autót:

Ehhez a sorompón található sárga matricát használta: a segélyhívó tárcsázása után megadta a matricán található egyedi átkelőhelyi számot, így a segítség gyorsan és a megfelelő helyre érkezett.