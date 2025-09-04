Vajon mit tud az új okoszebra?

Napjainkban sokkal több nehézséggel kell szembenézniük a gyerekeknek a gyalogos közlekedés során, mint évtizedekkel ezelőtt – elég csak a gépjárművek megnövekedett mennyiségére gondolnunk. Nem véletlen, hogy a szülők nehezebben engedik el egyedül akár csak iskolába a gyerekeket: a Generali a Biztonságért Alapítvány tavaly júliusi kutatásában 1000, 16-75 év közötti magyar lakost kérdezett többek között arról, hogy mennyire érzik magukat biztonságban a gyalogátkelőkön. A "zebra kutatásból" akkor egyértelműen kiderült, hogy a hazai lakosság kétharmada inkább csak viszonylag érzi magát biztonságban, amikor a gyalogátkelőn halad át. A válaszadók mindössze 16 százaléka számolt be arról, hogy általában véve maximálisan biztonságban érzi magát a zebrán való átkeléskor. A kutatásból az is kiderült, hogy átlagosan a 10-11 éves kor az, amikortól a szülők úgy érzik, egyedül is közlekedhet a gyerek.

Közel kétmillióan szavazták meg, hogy hol létesüljön az új zebra

Fotó: Generali



A zebra a biztonság záloga

A Generali alapítványa nyár elején indított közönségszavazást: a lakosságnak két héten át lehetősége volt online megszavazni egy, az OBB javaslata alapján összeállított 19-es listából azt a legveszélyesebbnek ítélt, iskola közelében található gyalogátkelőhelyet, amit okossá alakítanak még az idei iskolakezdés előtt. A szavazatok számából ezúttal is kiderült, hogy rengeteg embert foglalkoztat a gyermekek biztonságos közlekedése, hiszen több, mint kétmillió szavazat érkezett a két hét alatt. A győztes város idén Mór lett, őt követte a legtöbb szavazatot kapott városok listáján Szombathely, a bronzérmet pedig Karcag szerezte meg. Így a móri, Szent István tér és Kossuth Lajos utca kereszteződésénél lévő gyalogátkelő szeptemberi iskolakezdésre okossá alakult – a napokban megtörtént a gyalogosvédelmi rendszer átadása is. A SafeCross okoszebra egy olyan közlekedésbiztonsági rendszer, amely az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák segítségével a zebrára lépő járókelőre hívja fel a figyelmet. Tehát az okoszebra célja, hogy az adott átkelőhelynél a járművezetők mindig észleljék a gyalogosátkelést. A fényjelzés kizárólag addig tart, ameddig az áthaladás is, így a zebra csak indokolt esetben lép működésbe.