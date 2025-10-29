Közösségi formatervezéssel készül ez a szuperautó

Most nyílt meg a LeMay America’s Car Museum legújabb tárlata, amely az amerikai szuperautók történetét dolgozza fel. A kiállított autók összeállításában és megszerzésében vendégkurátorként segített Steve Saleen, aki nem csak a 25 évvel ezelőtt piacra dobott S7-es modelljét vitte el, de a soron következő autóját is.

Egy évig lesz látható egy autómúzeumban a Saleen S11 szuperautó agyagmodellje, a látogatók döntik majd el a pontos részleteket

Fotó: Saleen

A látogatók választják majd ki, milyen részletek kerüljenek a szuperautóra

A fejlesztés korai fázisában tart a Saleen S11-es, amelyről vázlatrajzokat állítottak ki, illetve elvitték az agyagmodellt is, ami a következő 12 hónapot a múzeumban tölti. Ezt a lehetőséget pedig arra használja a manufaktúra, hogy a látogatók segítségével alakítja ki az autó végleges megjelenését. A következő hónapok során folyamatosan prezentálnak majd új részleteket, amelyek közül a látogatók választhatják ki, melyik kerüljön rá a végleges konstrukcióra, azaz közösségi formatervezéssel nyeri el végső megjelenését a Saleen S11.

A gyári grafikán szándékosan nem mutatják az S11 részleteit

Fotó: Saleen

A tervek szerint nem sokkal a “The Birth of the American Supercar” kiállítás után prezentálják majd a végleges változatot, tehát bő egy év múlva tudjuk meg, milyen szuperautóra vágynak az autórajongók.

