A legendás márka hallani sem akar a hagyományos autók kivéreztetéséről

Már több mint 10 éve annak, amikor az Alfa Romeo bemutatta a modernkori Giuliát, amely rögtön óriási hatást gyakorolt a márka eladásaira és persze a megítélésére is. Új platform, dögös forma és bő 500 lóerős sportváltozat - az Alfa apait-anyait beleadott a fejlesztésbe és nem sokkal később megérkezett a Stelvio szabadidő-autó is. Azonban teltek-múltak az évek, és egyre több pletyka látott napvilágot arról, hogy a modellpárost nem fejlesztik tovább, mert az erőforrásokat egy vadonatúj, elektromos generációra kell tartogatni.

Az Alfa Romeo Giulia a középkategóriás sportlimuzinok egyik utolsó képviselője

Fotó: Autowp

Alfa Romeo: megnyújtják a modellciklusokat

Úgy tűnik, az Alfa Romeo stratégiát váltott, ugyanis bejelentették, hogy a Giuliát és Stelviót még két évig biztosan gyártásban tartják, sőt, egyes információk szerint az is lehetséges, hogy még 2028-ban is piacon lesznek. Az ok egyszerű: bár az Alfa is belekezd a Juniornál nagyobb, elektromos modellek fejlesztésébe, semmiképpen sem akarnak hátat fordítani azoknak, akik még nem érzik elérkezettnek az időt az átállásra. Mivel az elektromos autók térhódítása lassabb a tervezettnél, a teljesen új Giulia/Stelvio esetében nem akarnak majd semmit sem lenyomni a vevők torkán. Ha minden igaz, nem csak tisztán elektromos, hanem plug-in hibrid verziót is fejlesztenek majd a rajongók legnagyobb örömére.