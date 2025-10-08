Hírlevél

Rendkívüli

autós hír

Ilyen nincs: ismét videóra vették a rejtélyes ámokfutót, aki táblákat tarolt le Budapesten - videó

A főváros újabb pontján tűnt fel a figyelemmel hadilábon álló ételfutár. Az ámokfutó most a Váci úton mutatott valami szokatlant.
autós hírBudapestbójaámokfutó

Néhány nappal ezelőtt Zuglóban, a Fogarasi úton döntött ki két közúti jelzőtáblát egy autós, aki mintha észre sem vette volna, mit művelt. Az ámokfutó azóta ismét akcióba lendült, a Bpiautosok.hu egyik olvasója a Váci úton futott össze vele.

A második felvétel október 5-én készült. Ezúttal egy terelőbóját tarolt le a sofőr valahol, amit a kocsija alá szorulva cipelt tovább magával. Az első eset után a BRFK már eljárást indított, a második felvételt elnézve valóban mihamarabb ki kellene szűrni ezt a sofőrt a forgalomból.

Videón az ámokfutó újabb akciója:

 

