Áramszünet lesz a télen, olyan sok a villanyautó és a hőszivattyú

Az egyedi földrajzi adottságokkal és óriási olajkészlettel megáldott Norvégia mellett Hollandiát hozzák fel a legtöbbször példaként, ha a villanyautók terjedéséről van szó. Azonban úgy tűnik, hogy a hollandok egy kicsit elsiették a dolgot, olyan gyorsan álltak át villanyautókra és hőszivattyúkra, amit az elektromos hálózat rövid távon nem tud kezelni. Egészen pontosan arról van szó, hogy a fosszilis energiahordozók helyett már átálltak a megújulókra az áramtermelésnél, az esetleges különbözetet pedig a környező országokból fedezték. Azonban az idei télen már egyszerűen nem lesz elég áram a hálózatban a fogyasztás fedezésére csúcsidőben, ezért már most szóltak a fogyasztóknak, hogy jó eséllyel áramszünetekre kell felkészülniük.

Hollandia jelentős részén nemhogy a villanyautó-töltés, de a mosógép vagy a tévé használat is problémás lehet csúcsidőben - 16 és 21 óra között. Már most szól a szolgáltató, hogy áramszünetre kell készülni

Van ahol földgáz-generátorokkal védekeznek az áramszünetek ellen

A Stedin nevű cég bejelentette, hogy Utrecht környékén hat darab földgázzal üzemelő, összesen 60 MW teljesítményű generátort helyeznek üzembe a fogyasztási csúcsok kezelésére – 2027-től, hiszen addigra készülnek el a Rolls-Royce által gyártott, egyenként négy konténert megtöltő mobil generátorok. Ezeket jelen állás szerint 2033-ban váltják ki tüzelőanyagcellákkal, addigra ígérik Hollandiában a hidrogéngáz-hálózat kiépítését. A Stedin szolgáltatási területén a fali töltődobozok használatát távolról korlátozzák majd csúcsidőben, illetve az azokhoz csatlakoztatott villanyautók akkumulátorát (kétirányú fedélzeti töltő) is felhasználják az áramhálózat stabilitásának biztosításához. Utrecht elektromos hálózatából 2026 és 2033 között 250 MW-nyi termelőkapacitás hiányzik a Stedin előrejelzése szerint, ami komoly gazdasági hátrányt is jelent, megakadályozza, hogy a vállalkozások bővítsék tevékenységüket, illetve új lakóingatlanok használatba vételét is gátolja.

Van, ahol földgázzal üzemelő generátorokkal segítik ki a megújuló energiahordozókat

Az Enexis nevű áramszolgáltató még ennél is tovább megy, ők most bejelentették, hogy a szolgáltatási területükön, 22 körzetben már az idei télen áramszünetekre kell számolni, mert egyszerűen nem győzik majd az ellátást. Nem kérik, hanem felszólították a lakosokat, hogy reggeli (7-10 óra) és délutáni (16-21 óra) csúcsidőben minimalizálják az áramfogyasztást. Nem csak arról van szó, hogy ebben az időszakban ne töltsék a villanyautók akkumulátorát, hanem lehetőség szerint minden elektromos fogyasztót kapcsoljanak le, ami nélkül nem tudnak élni. Legyen szó mosógépről, elektromos tűzhelyről, húzzák ki a falból a kikapcsolt tévékészüléket, vegyenek vissza az elektromos fűtésből – ellenkező esetben még rosszabb lesz a sorsuk a fogyasztóknak, hiszen áramszünet esetén nincs világítás, fűtés, tévé, vagy épp internet. A transzformátorok épségének megőrzése érdekében túlfogyasztásnál automatikusan lekapcsolnak azok, és eltarthat, mire sikerül azokat újra üzembe helyezni.