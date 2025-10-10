Megérkezett a bukkanóhoz, rakétaként süvített el felette egy repülő Tesla - videó

Látványos balesetet rögzített egy fedélzeti kamera. Óriásit repült egy autó.
Hátborzongató felvételt rögzített egy fedélzeti kamera Kínában. Egy autó vezetője alacsony sebességgel közlekedve érkezett meg egy bukkanóhoz, amelynek túloldaláról váratlanul egy repülő autó süvített felé.
A sofőr elrántotta ugyan a kormányt, de csak némi késéssel, így kizárólag a szerencsén múlt, hogy a Tesla nem találta el. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet, és azt sem, hogy volt-e sérültje a balesetnek.
Videón a repülő autó:
