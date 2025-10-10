Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
autós hír

Megérkezett a bukkanóhoz, rakétaként süvített el felette egy repülő Tesla - videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Látványos balesetet rögzített egy fedélzeti kamera. Óriásit repült egy autó.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírrepülTeslabaleset

Hátborzongató felvételt rögzített egy fedélzeti kamera Kínában. Egy autó vezetője alacsony sebességgel közlekedve érkezett meg egy bukkanóhoz, amelynek túloldaláról váratlanul egy repülő autó süvített felé.

A sofőr elrántotta ugyan a kormányt, de csak némi késéssel, így kizárólag a szerencsén múlt, hogy a Tesla nem találta el. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet, és azt sem, hogy volt-e sérültje a balesetnek.

Videón a repülő autó:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!