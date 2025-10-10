Megérkezett a bukkanóhoz, rakétaként süvített el felette egy repülő Tesla - videó

Hátborzongató felvételt rögzített egy fedélzeti kamera Kínában. Egy autó vezetője alacsony sebességgel közlekedve érkezett meg egy bukkanóhoz, amelynek túloldaláról váratlanul egy repülő autó süvített felé.

A sofőr elrántotta ugyan a kormányt, de csak némi késéssel, így kizárólag a szerencsén múlt, hogy a Tesla nem találta el. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet, és azt sem, hogy volt-e sérültje a balesetnek.

Videón a repülő autó: