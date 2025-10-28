Esély sem volt a túlélésre, letarolta a vétlen autót a megcsúszó kamion pótkocsija – videó

Egy autó vezetője és utasa halt meg abban a balesetben, amely a romániai DN 2-es úton történt. Egy kamion megcsúszott az esőben, a pótkocsija keresztbe fordult az úton, majd szabályosan letarolta a rosszkor rossz helyen lévő autót.

A helyi sajtóhírek szerint az autóban négyen ültek, ketten azonnal meghaltak a balesetben. A kommentelőket megrázta a tragédia, sokak szerint a kamionsofőr túl gyorsan hajtott az esőben, emiatt veszítette el az uralmát a szerelvény felett.

Videón az autó és kamion szörnyű ütközése:

Sokan felvetették azt is, hogy ugyan nagyon gyorsan történtek az események és valóban kevés idő volt jól reagálni, de az autó vezetője fékezés helyett akár elránthatta volna jobbra, a füves terület felé is a kormányt.