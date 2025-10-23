Változik az autópálya-matricák ára: lesz meglepetés!

Minden esztendőben sok százezer autóst érint az autópálya-matrica árainak változása. A jelenlegi szabályozás szerint az úthasználati díjat az inflációhoz kötik, egészen pontosan minden évben az augusztusi adatot kell figyelembe venni a következő évi árak megállapításakor. Ennek alapján 4,3 százalékkal kerülhetnek többe a matricák, vagyis személyautókra az egynapos 5550, a tíznapos 6910, a havi 11 170, az éves országos 61 760, míg az éves vármegyei jogosultság 7190 forintot kóstálhat - hívta fel rá a figyelmet szon.hu.

Több vármegyében kedvező irányba változik 2026-ban az autópálya-matrica ára

Fotó: MKIF

Autópálya-matrica: lesznek kedvezmények

A 2026-os év egy kellemes meglepetést is hoz az autópálya-matricák kapcsán. A magyar útdíjrendszer történetében még nem volt példa arra, hogy csökkenjen az autópálya-matrica ára, jövőre mégis kevesebbet kell majd fizetni az úthasználatért öt vármegyében. Ennek oka az, hogy ahol nagy felújítások vannak, ott kedvezményt kapnak a helyi lakosok. Hazánk legforgalmasabb autópályáján, az M1-esen a pályatest kiszélesítése miatt terelések, időszakos sávlezárások nehezítik a sofőrök életét, ezért Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben, illetve Borsodban, az M30-as felújítása miatt olcsóbb lesz a matrica. Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében élők 15 ezer forintért vehetnek matricát az M1-es teljes szakaszán, ami nagyjából a fele az ország más részein fizetendő árnak. A bejelentés szerint Borsodban nem csak a helyiekre, hanem mindenkire vonatkozik a kedvezményesen elérhető, 2500 forintos vármegyei matrica.