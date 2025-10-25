Hírlevél

autós hír

Őrült sofőr hajtott fel az autópályára, a kamerás is alig hitte el, amit látott - videó

Kitört kerékkel közlekedett egy sofőr. A hajmeresztő akcióval veszélyeztette az autópálya forgalmát.
autós hírautópályakerék

Egy izraeli autópálya külső sávjában szúrtak ki egy autóst, aki nem éppen biztonságos módon közlekedett. A kocsi bal első kereke egészen konkrétan ki volt törve, de nem tűnt úgy, mintha ez zavarná a sofőrt.

Az autó valószínűleg egy balesetben sérült meg, de a sofőrnek annyira sietős lehetett a dolga, hogy az ütközés ellenére folytatta az útját. Azt nem tudni, hogy végül eljutott-e a céljáig.

Videón az autópálya réme:

[OC] No wheel no worries (22.10 Israel)
byu/Midnidht_toast inIdiotsInCars

 

