Őrült sofőr hajtott fel az autópályára, a kamerás is alig hitte el, amit látott - videó

Egy izraeli autópálya külső sávjában szúrtak ki egy autóst, aki nem éppen biztonságos módon közlekedett. A kocsi bal első kereke egészen konkrétan ki volt törve, de nem tűnt úgy, mintha ez zavarná a sofőrt.

Az autó valószínűleg egy balesetben sérült meg, de a sofőrnek annyira sietős lehetett a dolga, hogy az ütközés ellenére folytatta az útját. Azt nem tudni, hogy végül eljutott-e a céljáig.

Videón az autópálya réme: