Radikális új módszert találtak ki a dugót kikerülő autósok ellen, sokan felháborodtak

Birsfelden, egy Bázel közelében fekvő település radikális megoldást vezetett be a településen áthajtókkal szemben. Az önkormányzatnak abból lett elege, hogy egyre több autós lepte el a helyi utakat, hogy így kerülje el a dugókat más útvonalakon.

Bázel a svájci-német határon fekszik, a város körül nagyon komplex az autópálya-hálózat. Számos építkezés is zajlik a környéken, amelyek a nagy forgalommal együtt forgalmi dugókhoz vezetnek. Azok, akik nem akarnak időt pazarolni a dugókban, jó ideje kerülőutakat választanak.

Birsfelden egyike azoknak a településeknek, ahol megugrott az átmenő forgalom, ennek csökkentésére találtak ki új megoldást. Szeptember közepe óta mindenkinek, aki 15 percnél kevesebbet tartózkodik a településen, díjat kell fizetnie. Ez a díj 100 svájci frank (42 ezer forint). A forgalmat kamerák figyelik, amelyek automatikusan leolvassák a településen áthaladó járművek rendszámát.

Mennyi autós fizet?

Az önkormányzat kezdetben körülbelül napi 15 bírság kiszabására számított, de kiderült, hogy az átmenő forgalom jelentősen magasabb a becsültnél - akár napi ezer járművet is elérhet. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag naponta 100 ezer svájci frankot keres a település.

Az "áthajtási díjra" vonatkozó jelzések egyébként egyértelműek és világosak, sokan ennek tudatában is hajlandóak Birsfeldenen keresztül autózni az utazási idejük lerövidítése érdekében. A helyi beszámolók szerint természetesen olyanok is vannak, akiket felháborított az intézkedés, ők azóta inkább állnak a dugóban. A mérések szerint a forgalom az intézkedés bevezetése óta máris csökkent.