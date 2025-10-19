Későn vette észre az álló sort, látványosan repült a susnyásba egy autós Kismaroson – videó

Egy Toyota sofőrje nem tudott megállni az előtte fékező, majd megálló autók mögött Kismaroson. A figyelmetlen autós elrántotta a kormányt, és egy kapubejáró előtti bokrok közé csapódott.

A Bpiautosok.hu olvasója szerint személyi sérülés nem történt, a kocsi is megúszta komolyabb károk nélkül. A felvételen látható, hogy a piros autó sofőrje észlelte a veszélyt, próbálta is menteni a helyzetet, de ez aligha lett volna elég, ha a toyotás nem rántja a bokrok felé a kormányt.

Videón az elbambuló autós:

A videó második felében az látható, ahogy egyszerre két autósnak is sikerült a forgalommal szemben elindulnia a maglódi bevásárlóközponttól.