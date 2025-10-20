Defektet kapott a teherautó, centiken múlt a vétlen autós élete – videó

Egy kínai autós éppen egy méretes csomagot készült felrakni a kocsija tetejére, amikor a háta mögött defektet kapott egy teherautó a kanyarban.

A jármű egyik kereke szó szerint szétrobbant, az alkatrészek messzire repültek. Nagyon kicsin múlt, hogy a férfi élete is veszélybe kerüljön, de végül sem benne, a csomagban és a kocsiban sem tettek kárt a szétrepülő törmelékek.

Videón az autós szerencséje: