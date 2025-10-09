Hírlevél

Videón, ahogy fegyveres rendőrök kapcsolták le az elképesztően pofátlan autótolvajt Budapesten

Néhány perc alatt találtak meg egy lopott autót a rendőrök Budapesten. Az autótolvaj még az ismerőseit is felvette menet közben.
Egy 23 éves férfi néhány nappal ezelőtt egy budapesti autószalonból lopott el egy BMW-t, majd pár percen belül még sofőrt is kerített hozzá. Az autótolvaj útközben összefutott két ismerősével, és nagylelkűen felajánlott számukra egy próbakört. Ő maga kényelmesen hátraült, és élvezte az utazást.

Az autó eltűnését október 6-án 9.45-kor jelentették, a BRFK ügyeletesei pedig azonnal követni kezdték a terepjáró mozgását. Az információkat rádión továbbították kollégáiknak.

Mindössze kilenc perc kellett ahhoz, hogy a XIII. kerületben a jármű nyomára bukkanjanak. A gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően a tolvaj és barátai nem jutottak messzire – a tesztvezetés, és azzal együtt a tolvaj boldogsága 9.54-kor véget is ért.

Videón az autótolvaj elfogása:

A kocsi szemléje során egy másik, a szalon udvarán parkoló autó forgalmi engedélye és tankolókártyája is előkerült, ezért a férfi ellen a lopás mellett közokirattal visszaélés miatt is eljárás indult. Őrizetbe vették, a bíróság pedig letartóztatta. Kiderült, egy augusztusi és szeptemberi lopás miatt már körözést adtak ki ellene.

A gyanútlanul beültetett barátokat tanúként hallgatták ki. És bár nem tudtak a lopásról, volt vaj a fülük mögött: a rögtönzött sofőr jogosítvány nélkül vezetett, női utasát pedig korábbi kábítószeres ügye miatt körözték.

 

