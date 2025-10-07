Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
autós hír

Kanyarban akarta megelőzni a túlméretes szállítmányt, élete legrosszabb ötlete volt – videó

34 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A lehető legrosszabb helyen próbált előzni egy autós. A baleset elkerülhetetlen volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírtúlméretes szállítmányelőzésbaleset

Egy kínai autós a lehető legrosszabb helyen ért utol egy jókora szélturbinalapátot szállító túlméretes szerelvényt. Vagyis talán úgy lenne pontosabb, hogy nem a hellyel volt gond, hanem azzal, hogy a kanyarban próbált előzni a sofőr - baleset lett belőle.

A mai szélturbinalapátok hosszúsága a 70-90 métert is elérheti, egy ekkora rakományt pedig nem lehet a kanyarban megelőzni. A túlméretes jármű vezetőjének esélye sem volt észlelnie, hogy van mellette egy autó a belső sávban, az ütközés elkerülhetetlen volt.

Videón a baleset:

A tanulságos, egyben könnyedén elkerülhető balesetben szerencsére csak anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!