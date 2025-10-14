Úgy ment, mintha vak lenne; vérfagyasztó baleset az M4-esen – videó

Tizennégy nap alatt az autópálya-kezelő hat ütközésvédő járműve lett totálkáros. Mindegyik baleset figyelmetlen soförök miatt következett be.

Az MKIF Zrt. szerint sokan észre sem veszik a tíz tonnánál hatalmasabb, háromtengelyes, sárga figyelmeztető jelzést használó ütközésvédő járműveket.

A balesetek nagy részénél a burkolaton nincs, vagy csak nagyon rövid féknyom van. Volt korábban olyan eset, amikor 23 métert lökte előre a 13 tonnás, behúzott kézifékkel álló teherautót az abba ütköző személyautó.

Videón a két baleset:

Az elmúlt két hét eseteiből kettőt mutattak meg. Az első az M3-as autópályán történt, itt egy kamion hajtott neki az energiaelnyelőnek, a teherautó oldalának, majd keresztbe fordult az autópályán.

A második videón egy autós ütközött neki az M4-es autóúton munkavégzést biztosító autónak. Ebben a balesetben az autópálya-kezelő egyik munkatársa is megsérült. A társaság szerint ezek a balesetek könnyen elkerülhetőek lennének, ha vezetés közben az útra, a környezetre és egymásra figyelnének a sofőrök.