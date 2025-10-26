Különös dolgot ünnepel a legendás gyártó

Idén három évfordulót is ünnepel a Bentley, 60 évvel ezelőtt dobta piacra az első, önhordó karosszériás modelljét (T-sorozat), 40 évvel ezelőtt mutatkozott be az első sportszedán (Turbo R), 20 évvel ezelőtt a márka első, 322 km/óránál (200 mérföld/óra) gyorsabb limuzinja lett a Flying Spur. Idén megszakadt a nagy sorozat, hiszen nem szolgál nagy újdonsággal a márka, cserébe megemlékeznek az eddigi mérföldkövekről.

Három Bentley mérföldkő és azok modern megfelelői

Fotó: Jonathan Fleetwood / Bentley

1965: Bentley T-sorozat

Október 5-én, a Párizsi Autószalonon ismerhette meg a nagyközönség a Rolls-Royce Silver Spirit testvérmodelljét, az önhordó karosszériás T-sorozatot. Az elődhöz képest 18 cm-rel rövidebb és 9 cm-rel keskenyebb karosszériában sikerült tágasabb utasteret kialakítani, a körben független felfüggesztés és a Citroëntől licencelt hidropneumatikus felfüggesztés új szintre emelte a komfortot. A 6,2 literes V8-as motor a maga 202 lóerejével (a teljesítményt „elegendőnek” kommunikálták, de a forgalmikba bejegyezték a pontos számot) 10 másodperc alatt gyorsítja 100 km/órás tempóra a limuzint, a csúcssebesség 180 km/óra. A Bentley gyűjteményében az 1-es alvázszámú példányt őrzik, nemrég újították fel a Shell Grey fényezésű, kék bőrrel és diófával burkolt utastérrel rendelkező példányt.

Fotó: Jonathan Fleetwood

1985: Bentley Turbo R

Már 1982-ben elkészült a több mint elegendő teljesítményű turbómotor, az első három évben azt műszaki változtatások nélkül építették be a Mulsanne motorterébe. 1983-ban Mike Dunn lett a műszaki igazgató, és ő rögtön elkezdte gatyába rázni a felfüggesztést, aminek az 1985-ben bemutatott Turbo R lett az eredménye – a betűvel az angol roadholding, azaz úttartás szóra utalnak. Elöl 100%-kal, hátul 60%-kal merevebb stabilizátort építettek be, feszesebbek lettek a lengéscsillapítók, a hátsó segédkerethez épített panhard-rudak mérsékelték a karosszéria oldalirányú mozgását. Először használt könnyűfém felniket a Bentley, amelyekre a korábbinál szélesebb abroncsokat szereltek. A 6,75 literes V8-as teljesítményét Garrett turbófeltöltő növelte meg 50%-kal 300 lóerőre, ami 7,2 másodperces 0-100 km/óra sprintet és 217 km/órás csúcssebességet eredményezett. A gyár egy 1991-ben gyártott, Brooklands Green színű példányt őrig a gyűjteményében.