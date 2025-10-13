Sokkoló pillanatok a benzinkúton, olyan támadás jött, amire senki nem volt felkészülve – videó

Hétköznapi tankolásnak indult, néhány másodperccel később azonban már mindenki szedte a lábát egy benzinkút környékén. A semmiből egy nem éppen békés tehén bukkant fel, azonnal megtámadott mindenkit, akit csak látott.

Szerencsére mindenki időben észlelte a veszélyt, így az agresszív állat nem okozott sérülést. A videó leírásából nem derült ki, hogy végül mi lett a tehén sorsa.

Videón a benzinkút megtámadása: