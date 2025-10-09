Hírlevél

autós hír

A biciklis vett egy jókora falemezt, ahogy hazavitte, az minden képzeletet felülmúlt - videó

Nem akármilyen szállítási módszert választott egy férfi. Csak bicikli volt kéznél, de megoldotta.
Ha nincs autó, a bicikli is jó lesz: ez járhatott a fejében annak a férfinak, aki egy jókora falemezt vásárolt egy barkácsáruházban. Valószínűleg előre kigondolta, hogyan viszi haza, ennek megfelelően látott hozzá az előkészületekhez.

Fogott néhány gumipókot, előbb azokkal rögzítette a hátizsákját a falemezhez, majd amikor végzett, egyszerűen belebújt a hátizsákba. A rutinját elnézve nem először csinálta, de vigyázat: bár ötletes, mindenképp életveszélyes így szállítani, és a világ egyik országában sem szabályos.

Bicikli, mint szállítóeszköz - videó:

 

