A biciklis vett egy jókora falemezt, ahogy hazavitte, az minden képzeletet felülmúlt - videó

Ha nincs autó, a bicikli is jó lesz: ez járhatott a fejében annak a férfinak, aki egy jókora falemezt vásárolt egy barkácsáruházban. Valószínűleg előre kigondolta, hogyan viszi haza, ennek megfelelően látott hozzá az előkészületekhez.

Fogott néhány gumipókot, előbb azokkal rögzítette a hátizsákját a falemezhez, majd amikor végzett, egyszerűen belebújt a hátizsákba. A rutinját elnézve nem először csinálta, de vigyázat: bár ötletes, mindenképp életveszélyes így szállítani, és a világ egyik országában sem szabályos.

Bicikli, mint szállítóeszköz - videó: