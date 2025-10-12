Hírlevél

autós hír

Újabb dolgot tiltanak be, ezt sem lehet vezetés közben büntetlenül csinálni

Komoly bírságot kaphat, aki vezetés közben érintőképernyős e-cigarettát használ. Bíróság elé került egy ügy.
Az érintőképernyővel felszerelt e-cigaretták használata megsérti a mobiltelefon-tilalmat – mondta ki nemrégiben egy németországi bíróság. Egy férfit két rendőr is rajtakapott, ahogy az e-cigarettájával babrált, 150 eurós (58 ezer forint) bírságot kapott érte. Fellebbezett a döntés ellen, az ügy pedig bíróság elé került.

Az eljárásban kiderült ugyan, hogy a férfi valójában nem mobiltelefont használt, hanem az e-cigaretta erősségét állította be annak érintőképernyőjén. Az első fokon eljáró bíróság szerint azonban az ilyen cselekedet is a mobiltelefon-tilalom hatálya alá tartozik, a Kölni Felsőbíróság pedig helybenhagyta az ítéletet.

Mivel indokolt a bíróság?

A bírák hangsúlyozták, hogy még az olyan kiegészítő funkciók, mint például a gőz intenzitásának beállítása is elvonhatja a vezető figyelmét. A férfi a 150 eurós bírság mellett büntetőpontokat is kapott – írta az ADAC.

 

