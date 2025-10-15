Egy BMW-s az M7-esen, egy másik Kőbányán követett el felfoghatatlan hibát – videó

Egy autóst viszonylag nagy sebességgel megelőzött egy BMW az M7-es autópályán, a Kőröshegyi völgyhíd előtt, majd lassan a szalagkorlát felé kezdett sodródni. A BMW vezetője csak az ütközésnél kapott észve, szerencsére nem pördült meg. Ezt követően továbbhajtott, mintha semmi nem történt volna.

A videó második felében a Bpiautosok.hu egy másik olvasójának felvétele látható. A rolleres egyenesen haladt a buszsávban, a beküldő szerint rendesen kivilágítva és láthatósági ruhában.

Videón a két BMW-s hibája:

A BMW sofőrje ennek (és a holttérfigyelő folyamatos jelzése) ellenére bekanyarodott elé féktávolságon belül. A rolleres szerint az autós nagy nehezen elismerte a felelősségét, volt rendőri intézkedés is. Az anyagi kár jelentős, de súlyos sérülés nem történt.