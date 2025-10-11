Itt a bizonyíték: a 2-es Coupé a legendás BMW 3-as (E30) sorozat örököse

Dél-Afrikában annyiból szabad kezet kapott a BMW forgalmazó, hogy a saját gyárában fenntartott egy műhelyt, ahol exkluzív autókat készítettek a helyi piac számára. Például már az első generációs 7-es sorozatba az akkor aktuális M-es soros hathengeres blokkot (M88/3, 286 LE/340 Nm), nem sokkal később pedig az E30-as 3-as sorozat alapján kezdtek el alkotni. Amikor kiderült, hogy nem kapják meg az M3-as modellt, megcsinálták a saját 325iS változatukat Alpina-féle 2,7 literes soros hathengeres motorral (197 LE), sperrdifivel és mindössze 1147 kg-os saját tömeggel. Kicsivel később aztán versenyezni mentek, amihez a 733i-ből származó soros hathengerest (197 LE/285 Nm) tették be a motortérbe, ennél a felfüggesztés és az erőátvitel származik az Alpina tuningcégtől; a versenyautóknál 400 lóerő fölé csavarták a nagy blokkos hathengeres teljesítményét.

Anno legendás BMW 3-asokat készítettek Dél-Afrikában, most a 2-es Coupé alapján ismételnek

Fotó: CWMedia / BMW

Nem tartja meg a befolyó pénzt a BMW, jótékonysági szervezeteket támogat a bevétellel

Erre a két legendás, korlátozott darabszámban készült autóra emlékezik most a dél-afrikai BMW forgalmazó, azzal, hogy elkészíti a 325iS Homage és 333i Homage limitált szériákat. Mindkét változatból csak 33-33 példányt készítenek, a reménybeli vásárlóknak – csak helyi lakosok jelentkezését várják – pedig online árverésen kell majd megküzdenie egy-egy példányért. A 325iS Homage minimálára 1 435 000 rand (28,2 millió Ft), míg a 333i Homage minimálára 1 960 000 rand (38,5 millió Ft), szóval legalább 2,2 milliárd Ft bevételt generálnak az autók. A BMW Group South Africa nem tartja meg a befolyó pénzt, azzal jótékonysági szervezeteket támogatnak.

Fotó: CWMedia / BMW

A BMW 325iS Homage limitált széria az M240i xDrive kupé alapján készül, a 3,0 literes soros hathengeres turbómotor 388 LE/500 Nm teljesítményű, a 0-100 km/óra sprintet 4,3 másodperc alatt letudja. Amíg a technikához nem nyúlnak, a megjelenést alaposan átalakítják dupla hátsó szárnnyal, a klasszikus pókhálós felnikhez legközelebb álló kerekekkel, M Sport Pro csomaggal, karbon első koptatóval, feketére fényezett kilincsekkel, a sorszámot tartalmazó jelvénnyel és Überkaro szövettel bevont első könyöklővel. Ahogy az eredeti autónál, itt is csak négy fényezés közül lehet választani: Mineral White, Sapphire Black, Skyscraper Grey és Fire Red.