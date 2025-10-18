A BMW és Európa első turbómotoros autójára emlékeznek az M2 Turbo-val - Galéria

Az 1973-as Frankfurti Autószalonon debütált a BMW 2002 Turbo, amely az első, sorozatgyártású európai turbómotoros autó lett. A 2,0 literes, befecskendezős motor teljesítményét (130 LE/178 Nm) Kühnle, Kopp & Kausch feltöltő segítségével növelték 170 LE/240 Nm-re, ez már elég volt ahhoz, hogy 9,4 másodpercről 7,0 másodpercre javuljon a 0-100 km/óra sprint. A megfelelő feltűnésről a matricakészlet gondoskodott, az első légterelőre opcióként tükörírással került fel a 2002 turbo felirat, így az autópálya belső sávjában tanyázók le tudták olvasni, ki elől kell lehúzódniuk. Az olajválság akasztotta meg a különleges modell karrierjét, amelyből csak 1672 darabot készítettek. Most ezt a legendás sportmodellt idézik meg az Egyesült Államokban, ahol extrém limitált darabszámban kínálják a BMW M2 Turbo-t.

Jobban látható helyre került a BMW M2 Turbo orrán a tükörírásos felirat

Fotó: BMW

Ezúttal nem a lökhárítón, hanem a motorháztető púpján üzen a BMW tükörírással

A karosszéria Alpin White színű, amit látható karbon tetővel kombinálnak. Erre kézzel fényezik fel a kék-piros csíkokat illetve a motorháztető közepére a tükrözött turbo feliratot tartalmazó fekete mezőt. Ezenkívül még a középkonzol aljára, a 6 fokozatú kézi kapcsolású váltó elé kerül egy plakett, meg hátra a típusjelzés alá egy turbo jelvény, és kész is a limitált széria. A kézi váltó miatt a 3,0 literes soros hathengeres turbómotor 480 LE/550 Nm teljesítményű.

Oldalnézetben nyilvánvaló, hogy a soros hathengeres motornak több hely kell

Fotó: BMW

Vastagon fog a BMW ceruzája, hiszen amíg a BMW M2-es indulóára az USA-ban 69 375 dollár, a BMW M2 Turbo-ért legalább 84 075 dollárt kérnek, és ehhez még hozzájön a sajtófotókon látható Matte Gold Bronze 1000M felnik 6266 dolláros felára, a karbon kagylóülésekért 4500 dollárt kell fizetni, és ott van még az M Driver’s Csomag 2500 dollárért, ami 250 km/h-ról 285 km/h-ra emeli a végsebesség limitet, és az ügyfél kap egy egynapos vezetéstechnikai oktatást is egy BMW Performance Központban.

Fotó: BMW

Szóval a képeken látható BMW M2 Turbo vételára valahol 97 000 dollár körül alakul, ami már lényegében a BMW M2 CS szintje, azt 99 775 dollárért adják az Egyesült Államokban. Lehet, hogy az nem lesz olyan ritka, mint az M2 Turbo, cserébe 44 kg-mal könnyebb, 50 lóerővel erősebb, jobb felfüggesztést kap. A lényegi eltérést csak az jelenti, hogy amíg előbbit hatfokozatú, kézi kapcsolású váltóval adják, utóbbinál széria a nyolcfokozatú automata.

