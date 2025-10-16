Két kört akart driftelni a BMW-s az érdi körforgalomban, csúnyán leégette magát – videó

Látványosan akart kétszer is körbemenni az egyik érdi körforgalomban egy BMW-s, de az események nem egészen úgy alakultak, ahogyan eltervezte. A Bpiautosok.hu olvasója azt írta a felvételéhez, hogy a maga részéről előre sejtette, mi fog történni.

Egy ideig képes volt kilinccsel előre autózni sofőr, aztán hirtelen keresztbe állt alatta az autó. Az autó vezetője nem jött zavarba, tolatott, majd mintha mi sem történt volna, megpróbálta még egyszer.

Videón a BMW-s nem éppen profi driftje: