Botrányos véget ért az autómosás, brutális dolog történt!

Még akkor is nagyot üt, ha ez egy előre megrendezett jelenet - ha tréfa, akkor még nagyobbat!

Egy ötlet a haver szülinapjára!

Franciaországban járunk, ahol óriás galambjelmezbe bújt fickó sz*rja le brutálisan a mosóból frissen kiguruló autót, a röhögés garantált! Azt nem tudjuk, hogy leszállt-e végül a madárka és lett-e verés a dologból, de hogy emlékezetes volt az alakítás, az biztos!