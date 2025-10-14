Hírlevél

prankvideo

Botrányos véget ért az autómosás, brutális dolog történt!

Nem így tervezte a nap további részét a csillogó-villogó autóval.
prankvideobrutálishavermadárürüléktréfaautómosóautós hír

Még akkor is nagyot üt, ha ez egy előre megrendezett jelenet - ha tréfa, akkor még nagyobbat! 

@meme_speicher 🐦‍⬛ #french #prankvideo #prank #bird #car #carwash #fy #fyp ♬ Originalton - meme_speicher

Egy ötlet a haver szülinapjára!

Franciaországban járunk, ahol óriás galambjelmezbe bújt fickó sz*rja le brutálisan a mosóból frissen kiguruló autót, a röhögés garantált! Azt nem tudjuk, hogy leszállt-e végül a madárka és lett-e verés a dologból, de hogy emlékezetes volt az alakítás, az biztos!

 

