autópálya

Biciklivel az M30-as autópályán - ezt az őrültet nézze!

Bringával ment fel az autópályára, majd mindkét útpályán átverekedte magát.
Az eset a napokban történt az M30-as autópályán, a szürreális attrakciót a forgalomfigyelő kamerarendszer rögzítette. A saját életével és mások biztonságával játszó kerékpáros a forgalommal szemben, az útpályákat elválasztó korlát- és növénysáv mellett tekert, majd egy résnél átemeli a bringáját és méltóságteljesen távozik a szembe oldali pihenőhelyhez.

Komoly tragédia lehetett volna!

A nem mindennapi mutatvány óriási felelőtlenség volt a kerékpáros részéről, jöttek is az útellenőrök és a hatóság járőrei, így ők tettek pontot a brutális ámokfutás végére. 

 

 

