Új bukósisakot dobtak piacra a motorosok legnagyobb örömére – mutatjuk, mit tud!

Aki motorozik, az tudja, hogy milyen kellemetlen piros lámpánál állva beszívni más járművek kipufogógázát. Erre reagált korábban a francia Shark az Aeron GP bukósisakkal, amelynek állrészénél egy kivehető szűrő található. Most azonban egy újabb, továbbgondolt szűrőrendszerrel ellátott fejvédő érkezik Spanyolországból, a Zyon start-up jóvoltából.

Az új bukósisak képes kiszűrni a káros anyagokat

Fotó: Zyon

Jövőre érkezhet az új bukósisak

A cég tervei szerint 2026 közepén kerül kereskedelmi forgalomba az új okosfejvédő, amelynek négyrétegű szűrőrendszere H13 HEPA és aktív szénszűrőket is tartalmaz. Így nem csak a gázokat, hanem a legapróbb részecskéket is kiszűri, olyannyira, hogy az allergének bejutását is meggátolhatja. A rendszerhez okos szenzorok és mobilalkalmazás is tartozik, utóbbi jelzi a motorosnak, hogy mikor kell a szűrőt cserélni. A sisak szűrőrendszere különböző üzemmódokat - városi, túra vagy országúti –, vonultat fel, de a Zyon újdonsága azért is érdekes, mert baleset esetén vészjelzést tud leadni a pontos koordináták megadásával. Sőt, a fejvédő hátuljában mozgásérzékelős LED-féklámpa kapott helyet: intenzív fékezésnél a sisakon piros fény villan fel!