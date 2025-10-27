Hírlevél

autós hír

Busz elé száguldott egy őrült sofőr az Üllői úton, centiken múlt az óriási csattanás – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Keresztbe átszáguldott az Üllői úton egy ámokfutó. Az érkező busz majdnem telibe találta.
autós hírbuszámokfutó

Hátborzongató felvétel készült október 13-án hajnalban az Üllői úton, ahol centiken múlt egy busz és autó ütközése. A felvételt a Bpiautosok.hu buszvezető olvasója tette közzé.

A sofőr a Béke tér irányába haladt, amikor a Szarvas csárda tér közelében egy autós a 40-es sebességkorlátozást és a stobtáblát figyelmen kívül hagyva szabályosan átszáguldott előtte. A buszvezető fékezett, de így is csak pár centin múlt a baleset.

Videón a busz felvétele:

A buszon voltak utasok, így az ámokfutó autós több ember testi épségét veszélyeztette.

 

