Busz elé száguldott egy őrült sofőr az Üllői úton, centiken múlt az óriási csattanás – videó

Hátborzongató felvétel készült október 13-án hajnalban az Üllői úton, ahol centiken múlt egy busz és autó ütközése. A felvételt a Bpiautosok.hu buszvezető olvasója tette közzé.

A sofőr a Béke tér irányába haladt, amikor a Szarvas csárda tér közelében egy autós a 40-es sebességkorlátozást és a stobtáblát figyelmen kívül hagyva szabályosan átszáguldott előtte. A buszvezető fékezett, de így is csak pár centin múlt a baleset.

Videón a busz felvétele:

A buszon voltak utasok, így az ámokfutó autós több ember testi épségét veszélyeztette.