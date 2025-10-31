Vérfagyasztó videó: a villamossíneken rollerezett, majd busz elé esett Budapesten

Busz elé esett, de szerencsére nem szenvedett súlyos sérüléseket egy rolleres, aki Budapest XX. kerületében, a Nagysándor József utcában közlekedett a síneken.

A Bpiautosok.hu buszvezető olvasója azonnal megállt, hogy meggyőződjön róla, minden rendben van-e a férfivel. Szerencsére komolyabb sérülés nem történt, de az eset jól példázza, hogy az egy nyomon haladó járművek (kerékpár, roller stb.) esetén mekkora veszélyt jelent az úttestbe épített villamosvágány figyelmetlen közlekedés esetén.

Videón a busz felvétele:

