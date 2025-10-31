Hírlevél

Vérfagyasztó videó: a villamossíneken rollerezett, majd busz elé esett Budapesten

Nagyot esett egy rolleres Budapesten, miközben a síneken közlekedett. Pont egy busz volt mögötte.
Busz elé esett, de szerencsére nem szenvedett súlyos sérüléseket egy rolleres, aki Budapest XX. kerületében, a Nagysándor József utcában közlekedett a síneken.

A Bpiautosok.hu buszvezető olvasója azonnal megállt, hogy meggyőződjön róla, minden rendben van-e a férfivel. Szerencsére komolyabb sérülés nem történt, de az eset jól példázza, hogy az egy nyomon haladó járművek (kerékpár, roller stb.) esetén mekkora veszélyt jelent az úttestbe épített villamosvágány figyelmetlen közlekedés esetén.

Videón a busz felvétele:

Megmutatta a bukósisakját a férfi, aki Budaörsön nem vett észre egy járdaszigetet. A rolleres nagyon fontos üzenetet küldött mindenkinek.

 

