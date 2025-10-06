Szívmelengető pillanat egy pécsi zebránál, videóra vették a buszsofőr példamutató tettét

Hírlevél

Látássérült hölgyet kísértek át egy pécsi zebrán. A buszsofőr nem gondolkodott, azonnal cselekedett.
Példamutató jelenet zajlott le a napokban Pécsen, ahol egy buszsofőr manapság ritkán látható segítőkészségről tett tanúbizonyságot. A történteket a busz fedélzeti kamerája is megörökítette.

A Pécsma felvételén látható, hogy a busz az egyik forgalmas kertvárosi utcában közlekedett, majd egy zebrához érve lefékezett, ahol egy fehér bottal közlekedő hölgy szeretett volna átkelni.

Videón a buszsofőr tette:

A sofőr megállt, majd a járműből kiszállva átkísérte a látássérült nőt a másik oldalra. Egy kis figyelmesség csupán, egy apró emberi gesztus, de a kommentelők nem győzték dicsérni a sofőrt, aki mindenkinek a napjába képes volt egy kis pozitívumot csempészni.

 

