Kétéltű kínai személyautó kelt át a Jangce-folyamon!

Az egész azzal kezdődött, hogy a BYD mérnökei annyira leszigetelték a Yangwang U8-as karosszériáját, hogy az nem süllyed el a vízen, kvázi kétéltűvé alakítva a több mint 1000 lóerős terepjárót – amiről aztán személyesen meggyőződhetnek azok, akik ellátogatnak a BYD autós élményközpontba. Most a nemrég hazánkba érkezett Chery márka van soron, a Jetour G700-as terepjárójával a Vuhu városa mellett lévő kompterminálnál kelt át az ott 1480 méter széles Jance folyamon, bebizonyítva ezzel azt, hogy az ő autója is kétéltű. Hivatalosan egyébként 970 mm a gázlómélysége, bár ez jelen esetben inkább merülési mélységet jelent.

Fotó: Jetour

A hátsó lökhárító sarkaiba szerelték a vízsugaras hajtóműveket a Chery szakemberei

Október 16-án került sor a nagy úszásra, 22 perc alatt kelt át a folyamon a terepjáró, amelynek az előrehaladásáról két darab vízsugaras hajtómű (összesen 3000 Newton tolóerő) gondoskodott, amelyek szabályozását a fedélzeti elektronika végezte, a kormánykerék által meghatározott irányba haladt a vízen a Chery Jetour G700-as. Ez egyébként egy 3 tonna tömegű terepjáró, a két hajtómotoros összkerékhajtás rendszerteljesítménye 904 LE/1135 Nm, az áramfejlesztésről egy 2,0 literes turbómotor (211 LE/340 Nm) gondoskodik, ami egy kétfokozatú váltón keresztül bizonyos sebesség-tartományban képes a kerekek közvetlen hajtására is. Az akkumulátor 31,4 kWh kapacitású, egy feltöltéssel (áram és benzin) a hatótávolság eléri az 1400 km-t.