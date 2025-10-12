Reneszánszát éli az öthengeres győri turbómotor – visszatér a Cupra Formentor VZ5

A 2024-es modellfrissítésnél jött a hír, miszerint az emissziószabályok változása miatt búcsúzik a Cupra-kínálat csúcsragadozója, a Győrben gyártott 2,5 literes öthengeres turbómotort használó Formentor VZ5. Egészen mostanáig tartott a spanyolok önmegtartóztatása, hiszen most bejelentették, hogy 2026-ban visszatér a kínálatba a belső égésű motorok rajongóinak netovábbja – ezzel már nem az Audi az utolsó mohikán, amely öthengeres turbómotort kínál a vásárlóinak.

Visszatér a 390 lóerős Cupra Formentor VZ5

Már a jobbkormányos piacokon is elérhető lesz a Cupra Formentor VZ5

A rendkedvéért limitált darabszámban lesz elérhető a Cupra Formentor VZ5, ami azt jelenti, hogy 4000 darabot készítenek 2026 első negyedévétől kezdődően – ráadásul ezen már az egész világnak osztoznia kell, hiszen az újjászületett VZ5 már jobbkormányos változatban is készül, tehát Nagy-Britanniában is megvásárolható lesz. A motorháztető alatt egyébként nincs sok változás, az Audi Hungaria csarnokaiban készített 2.5 TFSI teljesítménye jelen esetben 390 lóerő, nyomatéka 480 Nm – azért újrahangolták a működést, hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsájtást. Változatlan a hétfokozatú duplakuplungos váltó és a hátul a nyomatékot oldalanként irányítani képes összkerékhajtás.

Rézszínű kipufogók sorakoznak a diffúzor mindkét oldalán

Ahogy eddig, a jövőben is a rézszínű díszekről, a szolidan kiszélesített kerékjáratokról és a VZ5-jelvényekről lesz felismerhető a Cupra Formentor VZ5, illetve a diffúzorban oldalanként egymás alatt elhelyezett, rézszínű dupla kipufogóvégekről. Az egyedi 20 colos felnik rézszínű díszítést kapnak és sötétkróm betűkkel írják rájuk a márkanevet. A vásárló öt fényezés közül választhat, a Midnight Black és Dark Void metálfények mellett a matt finisű Magnetic Tech, Century Bronze és Enceladus Grey áll rendelkezésre. Az utastérben természetesen minden érdemi extra ott van, még a CUPBucket kagylóülések is.