A jövő autója, amiért nem kell vagyonokat fizetni

A Dacia hozta el Európába az első teljes értékű, olcsó villanyautót – egyenesen Kínából importálják a Spring-et. De még ennél is lejjebb akarnak menni, a most bemutatott Hipster tanulmánnyal a ma még nem is létező, de az EU által szorgalmazott a japán kei-kategóriának megfelelő kategóriába tartozó modelljüket előlegezik meg nekünk. Ez egy olyan járműosztály lesz, amelynél műszaki megkötésekért cserébe nem kell majd annyi kötelező biztonsági felszerelést beépíteni, így olcsóbbak lesznek a hagyományos autóknál, de többet tudnak majd, mint a mopedautók. Azért fontos az olcsóság, mert az EU területén 2010-2024 között 77%-kal drágultak az újautók, ez pedig bőven meghaladta a vásárlóerő-növekedést, a Dacia szeretné megfordítani a trendet.

160 km-es hatótávolsággal alapvetően városi járműnek készült a Dacia Hipster tanulmány

Fotó: Dacia

20%-kal könnyebb a Hipster, mint a mai Dacia Spring

Ennek érdekében az volt a fejlesztőmérnökök dolga, hogy felejtsenek el minden beidegződést, és teljesen új irányból vizsgáljanak meg minden részletet. Például városban statisztikailag alig több, mint 1 ember ül egy autóban, de néha barátokat is fuvaroz az ember, így lett alapvetően kétszemélyes az utastér, a hátsó térfélben pedig vagy csomagtér vagy ülések lehetnek – 70-500 liter között változik a raktér mérete. A hátsó lámpákat magasan, a hátsó szélvédő mögött helyezték el, így azok nem sérülékeny helyen vannak, és a szélvédőfűtés jóvoltából télen jobb a láthatóságuk.

Még egy kis tetőablaknak is szorítottak helyet

Fotó: Luc Lacey

Mindössze 3 méter hosszú a karosszéria, 1,53 méter magas és 1,55 méter széles; a kerekeket kitolták a sarkokba, hogy maximalizálják a beltér méretét. Csak három karosszériaelemet fényeznek – orrpanel és oldalajtók –, a többi anyagában színezett műanyag. A kerékjáratok burkolata és a lökhárítók a Starkle nevű, 20%-bal újrahasznosított forrásból származó műanyagból készülnek. Elég csak két ajtónyílás az utastér megtöltéséhez, a külső kilincseket pánttal helyettesítik, olcsóbb és egyszerűbb az elcsúsztatható, mint a leengedhető ablak.

Tároló és YouClip-rögzítési pontok forradalmasítják a műszerfalat

Nagy műszerfal helyett inkább óriási tárolót alakítottak ki elöl, a mai Dacia modellekben is meglévő YouClip rendszer (11 rögzítési pontot alakítottak ki) segítségével lehet az egyedi igényekhez szabni a belső kialakítást. Négy felnőtt kényelmes elfér az utastérben annak köszönhetően, hogy vékony az ülésváz, amire strapabíró műanyag hálót húznak rá, és kész is a kevesebb, mint 1 centi vastag támla. Elöl egyébként egy üléspad van két támlával – az utasoldali előrebillen, hogy megkönnyítse a hátra beszállást. Nem vesződik a konnektivitással a Dacia, helyette arra hagyatkozik, hogy a használó zsebében ott a saját készüléke, így inkább annak energiaellátását oldották meg. Rádió helyett YouClip-rögzítésű bluetooth-hangszórókat vannak, amelyek a használó okostelefonjáról üzemelnek.