Több kapcsolódó szolgáltatást és erősebb motorokat kap a Dacia személyautója

Noha a piacon inkább a szabadidő-autók hasítanak, azért a Dacia nem panaszkodhat a személyautóira sem: a Sandero 2024-ben Európa legnagyobb darabszámban értékesített típusa volt (309 392 példány), a Jogger is jól megy a kompakt kategóriában (94 440 példány). Azért itt is érezhető a SUV-trend, hiszen a Sandero értékesítés mintegy kétharmada esik a Stepway változatra. Ma már az olcsóság önmagában nem elég a vásárlók megnyerésére, ezért a modellfrissítés során igyekeztek versenyképesebbé tenni a konstrukciót.
Alapesetben az ember saját okostelefonját használhatja kijelzőnek-vezérlőnek a Media Control rendszernél, itt átalakították az alkalmazást a könnyebb kezelhetőség érdekében. Az alapszinten opciós, egyébként szériában adott Media Display már 10 colos képátlójú érintőképernyőt jelent, itt már vezetéknélküli a telefoncsatlakoztatás. A csúcs szint kivételével feláras Media Nav Live fejegység már kapcsolódó navigáció (Google forgalmi adatok megjelenítése) és 6 hangszórós 3D-hangzást nyújtó Arkamys hifi jár, a térképfrissítés 8 éven át van benne az árban. A szabványosított YouClip csatlakozókkal továbbra is az egyedi igényekhez lehet alakítani az utas- és csomagtér kialakítását, a gyári tartozékok között az eddiginél több praktikus kiegészítőt lehet találni (szemüvegtartó, bevásárlószatyor).
Strapabíróbbak az üléskárpitok, a szövet fekete a Logan, Sandero és Jogger esetén, a Sandero Stepway-nél világoskék. Journey szinten kék farmerszövetet adnak, míg Extreme szinten könnyen takarítható műbőr-kárpit jár zöld-fekete színben. Akit idegesít a vezetőtámogató rendszer csipogása, az új My Safety kapcsoló segítségével közvetlenül abban a menübe juthat, ahol kikapcsolhatja azokat; az EU által kötelezően elírt vezetőtámogató rendszerektől (vészféksegéd és fáradtságfigyelő) nem lehet megszabadulni. Új az extralistán a Driving Pack nevű csomag, amely automata fényszórókapcsolást, körkamerát és behajtható külső tükröket tartalmaz. A Sandero Stepway és a Jogger esetén a karosszériát védő burkolat a Dacia saját fejlesztésű, anyagában színezett és 20%-ban újrahasznosított forrásból származó Starkle műanyagjából készül. A felfrissített tudású Dacia személyautók az új lámpáikról és első lökhárítójukról könnyen felismerhetőek.
Átalakult a motorkínálat is, a Sandero és Logan típusokban továbbra is elérhető a 65 lóerős alapmotor (5-ös kézi váltó), az 1,0 literes turbómotor (6-os kézi váltó) erősebb lett: a Sandero és Logan esetén 100 LE, a Sandero Stepway és Jogger esetén 110 LE a teljesítménye. Az autógázos ECO-G erőforrás immár az 1,2 literes turbómotort jelenti 120 lóerővel, itt a 6 fokozatú kézi váltó helyett kérhető 6 fokozatú duplakuplungos automata, amihez még kapcsolófüleket is adnak. Megnövelték a pótkerék-tartály méretét, 40 helyett már 48,8-49,6 liter autógázt lehet tankolni, az hatótávolság benzinnel és autógázzal eléri az 1480-1590 km-t. Az öntöltő hibrid már itt is az 1,8-as benzinmotort használó Hybrid 155, (155 LE/170 Nm rendszerteljesítmény), a korábbinál 10%-kal takarékosabb hajtás 2026 negyedik negyedévétől a Sandero Stepwayhez is elérhető lesz.