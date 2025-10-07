Több kapcsolódó szolgáltatást és erősebb motorokat kap a Dacia személyautója

Noha a piacon inkább a szabadidő-autók hasítanak, azért a Dacia nem panaszkodhat a személyautóira sem: a Sandero 2024-ben Európa legnagyobb darabszámban értékesített típusa volt (309 392 példány), a Jogger is jól megy a kompakt kategóriában (94 440 példány). Azért itt is érezhető a SUV-trend, hiszen a Sandero értékesítés mintegy kétharmada esik a Stepway változatra. Ma már az olcsóság önmagában nem elég a vásárlók megnyerésére, ezért a modellfrissítés során igyekeztek versenyképesebbé tenni a konstrukciót.

Modernebb lett a fényszóró és a lökhárító, a Dacia a remek ár/érték arányával akar tovbbra is hódítani

Fotó: Dacia

Alapesetben az ember saját okostelefonját használhatja kijelzőnek-vezérlőnek a Media Control rendszernél, itt átalakították az alkalmazást a könnyebb kezelhetőség érdekében. Az alapszinten opciós, egyébként szériában adott Media Display már 10 colos képátlójú érintőképernyőt jelent, itt már vezetéknélküli a telefoncsatlakoztatás. A csúcs szint kivételével feláras Media Nav Live fejegység már kapcsolódó navigáció (Google forgalmi adatok megjelenítése) és 6 hangszórós 3D-hangzást nyújtó Arkamys hifi jár, a térképfrissítés 8 éven át van benne az árban. A szabványosított YouClip csatlakozókkal továbbra is az egyedi igényekhez lehet alakítani az utas- és csomagtér kialakítását, a gyári tartozékok között az eddiginél több praktikus kiegészítőt lehet találni (szemüvegtartó, bevásárlószatyor).

Extraként indukciós telefontöltő is kérhető

Fotó: Dacia

A műszerfalra is jut az új kárpitokból a Dacia friss személyautóinál

Strapabíróbbak az üléskárpitok, a szövet fekete a Logan, Sandero és Jogger esetén, a Sandero Stepway-nél világoskék. Journey szinten kék farmerszövetet adnak, míg Extreme szinten könnyen takarítható műbőr-kárpit jár zöld-fekete színben. Akit idegesít a vezetőtámogató rendszer csipogása, az új My Safety kapcsoló segítségével közvetlenül abban a menübe juthat, ahol kikapcsolhatja azokat; az EU által kötelezően elírt vezetőtámogató rendszerektől (vészféksegéd és fáradtságfigyelő) nem lehet megszabadulni. Új az extralistán a Driving Pack nevű csomag, amely automata fényszórókapcsolást, körkamerát és behajtható külső tükröket tartalmaz. A Sandero Stepway és a Jogger esetén a karosszériát védő burkolat a Dacia saját fejlesztésű, anyagában színezett és 20%-ban újrahasznosított forrásból származó Starkle műanyagjából készül. A felfrissített tudású Dacia személyautók az új lámpáikról és első lökhárítójukról könnyen felismerhetőek.