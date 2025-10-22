Elképesztő dolog miatt alakult ki dugó az M1-esen, a rendőröknek kellett rendet tenniük – videó

Péntek délután az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszán szinte megállt a forgalom. Nem volt baleset, munkavégzés vagy műszaki hibás jármű, a kameraképeken mégis azt lehetett látni, hogy az autópálya több különböző szakaszán is egyszerűen megállt több jármű. Mögöttük azonnal hatalmas dugó alakult ki.

Ez az úgynevezett fantomdugó, az a jelenség, amikor minden valós ok nélkül lassul le vagy áll meg a forgalom egy úton. Ha kevés autó és kamion van, ez nem okoz gondot, de ha egy olyan nagy forgalmú, ráadásul építési területnek minősülő úton történik mindez, mint az M1-es, pillanatok alatt olyan torlódás alakul ki, ami hosszú órákkal később és több kilométerrel arrébb is érezteti hatását.

Videón a dugó:

Ez történt pénteken is, emiatt az autópálya-kezelőnek is be kellett avatkoznia. Az ügyeletesek értesítették a rendőrséget, akik rögtön intézkedtek. Az eset kapcsán az MKIF Zrt. azt üzente, hogy a tudatos, felelős közlekedéshez és felelősségvállaláshoz az is hozzá tartozik, hogy lekövetjük a forgalom dinamikáját, és nem akadályozzuk azzal, hogy megállunk egy forgalmi sávban minden ok nélkül – feltartva ezzel azokat, akik mögöttünk vannak.