Rendkívüli

céldátum

Egymás után farolnak ki a gyártók az elektromos átállásból

A 2035-ös céldátumot egyre többen ellenzik. Úgy tűnik, lassabb lesz az elektromos átállás a tervezettnél.
céldátumakkumulátorosautós hírEurópai Unió

Pálfordulást láthatunk az autóiparban. Ola Kallenius, a Mercedes vezére korábban az akkumulátoros-elektromos autók kizárólagosságát és a gyors átállást erőltette, nemrég pedig már nyílt levélben ment neki az Európai Uniónak. A topmenedzser szerint egész Európa gazdaságának árt, ha az Unió tartja magát a hírhedté vált 2035-ös céldátumhoz, amelynek értelmében onnantól kezdve csak elektromos autókat lehetne újonnan eladni.

Elektromos autóként debütált az új Macan. Az eladási adatok alapján azonban nagyon hiányolják a vevők a belső égésű motoros változatot Fotó: Porsche
Elektromos autóként debütált az új Macan. Az eladási adatok alapján azonban nagyon hiányolják a vevők a belső égésű motoros változatot 
Fotó: Porsche

Jó az elektromos, de nem mindenkinek

Most pedig két újabb gyártó is stratégiaváltást eszközöl, a VW-csoporthoz tartozó Bentley és Porsche is átgondolja hosszú távú terveit. A brit márka, nemrég még azt hangoztatta, hogy 2030-ban már kizárólag elektromos autót kínálnak majd ügyfeleiknek, most viszont visszavonták ezt az állítást és hivatalosan is azt kommunikálják, hogy innentől kezdve rugalmasan reagálnak a piaci igényekre. A Porsche kicsit más tészta: ugyan sosem kardoskodtak a belső égésű motorok ideológiailag erőltetett betiltása mellett, ám hatalmas összegeket fektettek elektromos fejlesztésekbe, a számok pedig azt mutatják, a megtérülés kérdéses. Elszámolták magukat azzal, hogy a Macan új változatából csak elektromos kivitelt fejlesztettek, a korábbiakhoz képest jelentősen csökkentek a szabadidő-autó eladásai. Korrigálják magukat és gőzerővel nekiláttak a benzines változat fejlesztésének is. Sőt, az eredetileg elektromosnak tervezett 718-as utódból is lesz belső égésű motoros változat. Iparági pletykák szerint a 911-es hibrid hathengerese lesz a megoldás…

 

