Bemutatták a jövő városi autóját — mutatjuk!

Az október 30-án kezdődő, tokiói Japan Mobility Show a szigetország egyik legfontosabb autóipari seregszemléje, ahol számos újdonsággal jelentkeznek a gyártók. A Suzuki is sok érdekességet mutat be, többek között lerántják a leplet az elektromos hajtású Vision e-Sky tanulmányautóról, amely az első típus a márka új emblémájával.

Minimális változtatásokkal kerül jövőre sorozatgyártásba a Suzuki elektromos modellje

Fotó: Suzuki

Elektromos hajtás, korrekt hatótávolság

Bár a Vision e-Sky hivatalosan még koncepciómodell, 2026-ban már meg is kezdik a sorozatgyártását. Az újdonság azért is fontos, mert ez a Suzuki első, eleve akkumulátoros-elektromosnak fejlesztett kei-autója. A mindössze 3,39 méteres jövevény hatótávolságát 270 kilométeresre ígérik, amivel igencsak kilóg a villanyos hajtású miniautók mezőnyéből. A négyszemélyes kabinban ugyan két nagy képernyőt találunk, a tervezők mindent elkövettek, hogy barátságos legyen a belső. Az anyósülés előtt kialakítottak egy külön kis rekeszt, ahova akár élő virágot is tehetünk. Bár a kei carokat hagyományosan nem forgalmazzák Európában a japán gyártók, tökéletesen illik az Unió elképzeléséibe. Már a döntéshozók szerint is a megfizethető, praktikus autók jelentik majd a megoldást kontinensünk mobilitási problémáira. A típusról további információkat 2026 elején közöl majd a Suzuki.