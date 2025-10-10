Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megérkezett a hír, amit az egész világ várt — véget ért a háború

tanulmányautó

Bemutatták a jövő városi autóját — mutatjuk!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Japánban továbbra is dübörög a kei autók piaca. A Suzuki most egy elektromos modellel szerezne új vevőket!
Link másolása
Vágólapra másolva!
tanulmányautóelektromos autózásJapan Mobility Showautós hírSuzuki

Az október 30-án kezdődő, tokiói Japan Mobility Show a szigetország egyik legfontosabb autóipari seregszemléje, ahol számos újdonsággal jelentkeznek a gyártók. A Suzuki is sok érdekességet mutat be, többek között lerántják a leplet az elektromos hajtású Vision e-Sky tanulmányautóról, amely az első típus a márka új emblémájával. 

Minimális változtatásokkal kerül jövőre sorozatgyártásba a Suzuki elektromos modellje Fotó: Suzuki
Minimális változtatásokkal kerül jövőre sorozatgyártásba a Suzuki elektromos modellje 
Fotó: Suzuki

Elektromos hajtás, korrekt hatótávolság

Bár a Vision e-Sky hivatalosan még koncepciómodell, 2026-ban már meg is kezdik a sorozatgyártását. Az újdonság azért is fontos, mert ez a Suzuki első, eleve akkumulátoros-elektromosnak fejlesztett kei-autója. A mindössze 3,39 méteres jövevény hatótávolságát 270 kilométeresre ígérik, amivel igencsak kilóg a villanyos hajtású miniautók mezőnyéből. A négyszemélyes kabinban ugyan két nagy képernyőt találunk, a tervezők mindent elkövettek, hogy barátságos legyen a belső. Az anyósülés előtt kialakítottak egy külön kis rekeszt, ahova akár élő virágot is tehetünk. Bár a kei carokat hagyományosan nem forgalmazzák Európában a japán gyártók, tökéletesen illik az Unió elképzeléséibe. Már a döntéshozók szerint is a megfizethető, praktikus autók jelentik majd a megoldást kontinensünk mobilitási problémáira. A típusról további információkat 2026 elején közöl majd a Suzuki.

A tervezők célja az volt, hogy barátságos és fiatalos legyen a beltér Fotó: Suzuki
A tervezők célja az volt, hogy barátságos és fiatalos legyen a beltér 
Fotó: Suzuki

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!