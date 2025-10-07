Mindent letarolt az ételfutár a Fogarasi úton, a folytatás még ennél is meglepőbb volt – videó

Nem akármilyen jelenetet rögzített a Bpiautosok.hu egyik olvasójának fedélzeti kamerája a budapesti Fogarasi úton október 1-jén. Első látásra nehezen hihető, de nem rosszullét okozta a balesetet, egy ételfutár a telefonjával babrálhatott.

A videó készítője szerint a sofőr már korábban, a Nagy Lajos király utcai kereszteződés előtt is a mobiljával volt elfoglalva, hosszú ideig állt egy helyben a külső sávban, feltartva a forgalmat.

Videón az ételfutár tarolása:

A kereszteződés után index nélkül váltott sávot, és kidöntött két táblát. A beküldő szerint nem látszik a videón, de az autó fél eleje leszakadt, ennek ellenére a sofőr folytatta az útját, mintha mi sem történt volna. „A második lámpánál tudtam utolérni és megkérdezni, hogy egyáltalán felfogta-e, mit csinált? Fiatal ételfutár srác volt" – írta a felvétel készítője.