Brüsszel lábon lőtte magát – most mini elektromos autókkal mentené a helyzetet!

Már a gyártók is nyíltan elismerik, hogy az Európai Unió bizony lábon lőtte magát. A célkitűzés, miszerint 2035-től már nem lehet belső égésű motoros autót forgalomba helyezni, nem találkozik a vevők igényeivel, miközben a tiltásnak van egy fontos mellékszála. A nagy márkák szépen lassan az elektromos átállás miatt kivezettek a gyártásból több mini- és kisautót (pl. Ford Fiesta), aminek az az eredménye, hogy a széles tömegeket elérő, megfizethető új autóból egyre kevesebb van a piacon. Az Európai Unió azonban egy meredek ötlettel állt elő!

Japánban 1949-ben vezették be a kei car kategóriát. Az Európai Unió ezt másolná le

Fotó: Autowp

Az Európai Unió szerint ez lesz a megoldás

Japánban hosszú évtizedek óta külön kategóriába sorolják a kei carokat, vagyis a 660 cm3-esnél kisebb motorral ellátott, 3,4 méternél rövidebb miniket, amelyek nem csak olcsók, hanem kedvezőbbek rájuk az adótételek is. Nem véletlen, hogy Japánban minden harmadik autó ebbe a szegmensbe tartozik. Ehhez hasonló önálló kategóriát teremtene az Unió, “a megfizethető mobilitás” programjaként - számolt be róla Németország egyik vezető autós szaklapja, az Auto Motor Und Sport. Egyelőre csak ötletről van szó, de úgy tűnik a hajtás terén nem lesz kompromisszum, a 3,5-3,8 méter hosszúságú minik közül csak az kaphatná meg a kedvezményes besorolást, amelyik elektromos hajtású. Két alkategóriát terveznek, lennének 40-60 lóerő közötti városi modellek, illetve nagyobb teljesítményűek, amelyek elméletben autópályán is használhatók. A cél egyértelmű: 15 ezer euró alatti áron egyszerű és helytakarékos miniautókkal megoldani a mobilitási problémákat.