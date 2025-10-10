Ez már nem a belépőszint: 100 lóerős járgánnyal sokkol az autógyártó

A Dacia Spring 2021 óta kapható Európában, azóta 180 ezer darabot értékesítettek belőle. Sokak számára ez a típus jelentette a belépést az elektromos autók világába. A Springet premierje óta gyakorlatilag minden évben modernizálták, leginkább látványosan tavaly újult meg. Most azonban a Logan/Sandero pároshoz hasonlóan a technikához is hozzányúltak.

Az elektromos autóknál az aerodinamika nagyon fontos. Az új karosszériaelemekkel a légellenállási együttható 0,74-ről 0,66-ra csökkent

Fotó: Dacia

Az egyik legolcsóbb elektromos autó marad

Mostantól már a belpő változat is 70 lóerős, illetve elérhető lesz 100 lóerős kivitel is, amelynek rugalmasságát jelzi, hogy 80-ról 120 km/órára 6,9 másodperc alatt gyorsul. A teljesen új villanymotorok egy szintén friss fejlesztésű, lítium-vas-foszfát akkumulátorcsomagból vételezik az energiát, a telep kapacitása 24,3 kWh. Amellett, hogy az új akkumulátort tartósabbank ígérik, a hatótáv is nőtt, a WLTP-ciklus szerint a kis Dacia 225 kilométert tud megtenni két töltés között, ami a gyártó szerint alkalmassá teszi arra, hogy - tipikus városi villanyautós használat mellett - egyetlen töltéssel lefedjen egy teljes munkahetet.

Fontos változást jelent, hogy már 40 kW-os töltést is fogadhat a modell, így 20-ról 80 százalékra már 29 perc alatt feltölthető.

A Spring futóművét és fékeit a nagyobb teljesítményhez igazították, illetve az erősebb házzal rendelkező új akkucsomag merevebbé teszi a karosszériát, így jobb vezetési élményre számíthatunk. Bár a magyarországi árakat egyelőre homály fedi, a kifutó típusból kiindulva alighanem az egyik legolcsóbb villanyautó marad a Dacia Spring. A legtöbb nyugati országban 16 900 eurótól rendelhető az újdonság.