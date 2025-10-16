Jobb vezethetőséggel akarja visszacsábítani a vásárlókat az Alfa Romeo - Galéria

Hiába szerepel a piac egyik legfelkapottabb szegmensében az Alfa Romeo Tonale, a kompakt szabadidő-autó nem fogy olyan számban, ahogy azt szeretnék. Még az se befolyásolja érdemben a helyzetet, hogy kifejezetten az észak-amerikai piac számára még Dodge Hornet-ként is gyártják az autót. Itt az ideje tehát a megújulásnak, amelynél meglepő módon nem a digitális, hanem a fizikai élményt javították.

Feláras a képeken látható 20 colos felni, de azzal az igazi az Alfa Romeo Tonale megjelenése

Fotó: Alfa Romeo

Csökkentették az alulkormányzottságot az Alfa Romeo mérnökei

Kiszélesítették a nyomtávot, kategóriájának legközvetlenebb áttételezésű kormányzását (13,6:1 áttétel) adták a mérnökök az autónak, így javulnak a kanyarvételi tulajdonságok. A motorokat az Euro 6E előírásokhoz igazították, illetve a plug-in hibrid hajtásnál szoftveresen finomítottak a belső égésű- és a villanymotor munkáját. Alapmotorként a 175 lóerős Ibrida szolgál, majd a 130 lóerős dízel következik, a csúcsot a plug-in hibrid hajtás jelenti 190 vagy 270 lóerős rendszerteljesítménnyel és hátsó hajtómotoros összkerékhajtással; az USA-ban változatlanul 2,0 literes, 270 lóerős turbómotorral és kardántengelyes összkerékhajtással adják a frissített Tonale-t.

A plug-in hibridnél szoftveresen finomították a hajtáslánc működését

Fotó: maxsarotto / Alfa Romeo

Átalakították az első lökhárító megjelenését, amelynek középpontjában a 33-asról ismert pajzsot látjuk, a Junior modellről jön a fekete-fehér márkajelzés. Az utastérben új kárpitokkal és díszvarrással fokozzák a hangulatot, új az irányválasztó szerepét betöltő forgókapcsoló a két első ülés között. Az eddigi öt (Nero Alfa, Bianco Alfa, Grigio Vesuvio, Verde Montreal, és Blu Misano) mellé három új színt (Rosso Brera, Verde Monza, and Giallo Ocra) vettek fel a palettára, opciós lett a feketére fényezett tető. A változásoktól azt várja az Alfa Romeo, hogy a rajongók nagyobb számban vásárolják majd a kompakt szabadidő-autóját.

