Filléres megoldás segíthet az autósok egyszerű problémáján

Néha elég egy frappáns ötlet, hogy az ember a fejéhez kapjon: ez eddig miért nem jutott eszembe?! A motorblokk alján elhelyezett olajleeresztő csavar például pont olyan, amit érdemes "elkapni", mielőtt a lecsurgó kenőanyagba és azzal együtt a gyűjtőedénybe esne.

Filléres apróság segíthet

A megoldáshoz elég egy műanyag gyorskötöző, néhány ügyes mozdulat és a szervizelés egyik alaptétele máris sikerélményt hoz. Gondoljunk bele, sokszor tényleg az egyszerű megoldások hoznak nagyszerű eredményt!