Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Veszély!

Új világjárvány fenyeget: ez az állat terjeszti a halálos kórt

motorblokk

Filléres megoldás segíthet az autósok egyszerű problémáján

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Annyira ügyes, hogy már fáj ez a csavarozási megoldás!
Link másolása
Vágólapra másolva!
motorblokkötletesautós hírjavításfilléresszervizegyszerű

Néha elég egy frappáns ötlet, hogy az ember a fejéhez kapjon: ez eddig miért nem jutott eszembe?! A motorblokk alján elhelyezett olajleeresztő csavar például pont olyan, amit érdemes "elkapni", mielőtt a lecsurgó kenőanyagba és azzal együtt a gyűjtőedénybe esne.

@autodoc.eu Easy trick: how not to get your hands dirty when draining used oil in a car 👌💡 #autodoc #autoservice #carservice #carworkshop #autoparts #carparts #carmechanic  #girlmechanic #newmechanic #engine #engineoil #engineoilservice #carsoftiktok #caroil #diagnostics #autohack #gamechanger #carrepair #autoparts #carworkshop #carmechanic #autorepair #autoservice #carlover #engine #diagnostics #tuningcar #tyreservice #diy #tools #fyp ♬ the adults are talking - favsoundds

Filléres apróság segíthet

A megoldáshoz elég egy műanyag gyorskötöző, néhány ügyes mozdulat és a szervizelés egyik alaptétele máris sikerélményt hoz. Gondoljunk bele, sokszor tényleg az egyszerű megoldások hoznak nagyszerű eredményt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!