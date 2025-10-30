Hírlevél

autós hír

Idegbeteg gyalogos támadt egy autósra Zuglóban, az öklével horpasztotta be a kocsit - videó

Agresszív gyalogos támadt egy autósra Budapesten. A férfi puszta kézzel okozott 200-250 ezer forintos anyagi kárt.
Fiatalkorú lányával autózó nőre támadt egy férfi még a nyáron Zuglóban, a rendőrségi feljelentés ellenére azóta sincs érdemi előrelépés az ügyben. A Bpiautosok.hu olvasójának felvételén látható, hogy a férfi ordítva indul meg az autó felé, majd az öklével hatalmasat üt az oldalába.

A nő szerint annyi történt előzményként, hogy bekanyarodott a főútvonalról egy utcába. A férfi a járdán állt, nem volt zebra. Ekkor kezdett el kiabálni, hogy el akarták ütni, ezután követte az autót a parkolóba, ahol hatalmasat ütött bele.

Videón az agresszív férfi:

A nő elmondása szerint a férfi nem volt veszélyben, nem lépett le az úttestre, az autótól több méterre állt. A helyszínre rendőrt is hívtak, a felvételt bizonyítékként bekérték, ennek ellenére azóta sem történt érdemi fejlemény az ügyben. Az agresszív gyalogos 200-250 ezer forintos kárt okozott az autóban.

 

