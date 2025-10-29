Hírlevél

A tiszás tömegkép valószínűleg módosított vagy számítógéppel generált a Photoshop Detector szerint

autós hír

Megtolta a kocsit a szervizben, aztán jött élete egyik legkínosabb pillanata – videó

Ciki jelenetet rögzített egy autószerviz kamerája. Egy férfi nem nézett a lába elé, pórul is járt.
autós hírbalesetszerviz

Egy férfi segített megtolni egy kocsit a szervizben, csak nem számított arra, hogy akadály is lehet előtte. Az akadály egy szerelőakna képében jelent meg, amibe a peches férfi annak rendje és módja szerint bele is szédült.

Noha első ránézésre úgy tűnt, hogy szerencsétlenül esett, valójában nem ütötte meg magát. Miután kimászott az aknából, jól meg is nézte magának – legközelebb biztosan emlékezni fog rá.

Videón a férfi kínos pillanata:

 

