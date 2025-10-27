Más dimenzióból jött Ferrari: az új járgány nem ott száguld, ahol gondolod

Idén sorozatban harmadszor nyerte meg a Ferrari 499P a LeMans-i 24 órás autóversenyt. A sikersorozat adta az ötletet az egyedi NFT digitális szuperautó, az F76 megalkotására. A névvel arra utalnak, hogy az olasz márka pontosan 76 évvel ezelőtt, 1949-ben vívta ki első győzelmét a francia autóversenyen, Luigi Chinetti és Lord Selsdon egy Touring-karosszériás 166MM barchettával érte el ezt a történelmi tettet.

Duplatörzsű szuperautó a Ferrari F76, amelyet csak digitálisan, NFT-formájában valósítanak meg

Fotó: Ferrari

Két vezetőfülkét is kapott a Ferrari F76

A Flavio Manzoni által vezetett Ferrari Styling Centre készítette el a digitális szuperautót, amelyhez nem csak a motorsport-örökséget vették alapul, de a sorozatgyártású autóinak vonásai is felismerhetőek rajta; az F80-ast említi a sajtóközlemény. Mivel nem kötötte a tervezőket a gyártástechnológia, a formatervezők az élő szervezetek, építészeti és műszaki újítások és a számítógépes tudományok legújabb vívmányait is hasznosították. Kéttörzsű karosszériát készítettek, a középen lévő légcsatorna minden eddiginél több teret ad az aerodinamikának, a hátsó részbe zsúfolták a hőcserélőket is.

Hátul a szárny peremében helyezték el a lámpákat, elöl a bukólámpák modern változatát használják azzal, hogy az első keresztmerevítő alsó részén bukkannak elő szükség esetén a kis méretű LED-es fényszórók. Azáltal, hogy külön-külön kell utascellát biztosítani a két embernek, az arányokat-méreteket is módosítani kellett, de pontos számokat nem közölt a Ferrari az F76-tal kapcsolatban.

Magáról a technikáról is csak annyit tudunk, hogy by-wire megoldásokkal irányítja a sofőr a történéseket, és mivel mindkét oldalon megvannak a szükséges kezelőszervek – kormány és pedálok –, indulás előtt dönthetik el az utasok, hogy épp ki van vezető pozícióban. A Ferrari Hyperclub tagjai kapnak majd lehetőséget arra, hogy vásároljanak maguknak egy-egy példányt a digitális F76-osból, amelyet természetesen a saját ízlésükhöz igazíthatnak majd. A következő három évben több előre összeállított megjelenést is megmutat majd a gyár a potenciális ügyfeleknek.