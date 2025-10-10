Hírlevél

Ferrari

Pletyka volt, de most itt a nagy bejelentés: újít a Ferrari! – meg is mutatjuk, hogy mit

Eddig csak pletykáltak róla, most viszont megtörtént a nagy bejelentés. 2026-ban sorozatgyártásba kerül a Ferrari történetének első elektromos autója!
Ferrarielektromos autókautós hír

Talán egyetlen gyártó sem kínál olyan fantasztikus hanggal büszkélkedő sportautókat, mint a Ferrari, amelynek kínálatában jelenleg V6-os, V8-as és V12-es gépek is szerepelnek. Bár a hibridhajtás sem tabu már a márkánál, egy akkumulátoros-elektromos jármű egészen más tészta - egyelőre ízlelgetni kell, hogy a Ferrari beadja a derekát. 

15 modulból áll az elektromos Ferrari akkumulátora Fotó: Ferrari
15 modulból áll az elektromos Ferrari akkumulátora 
Fotó: Ferrari

Elektromos autó hangélménnyel?

Először is, a Ferrari hű marad a hagyományokhoz abban az értelemben, hogy az új elektromos modell (egyelőre Elettrica néven fut) valamennyi fő komponensét házon belül fejlesztették és gyártják. A másik, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, az a hangélmény: szenzorok érzékeli a hajtáslánc mechanikai rezgéseit, amelyeket felerősítve olyan akusztikai  élményt ígérnek, ami a jelenlegi elektromos autóknál elképzelhetetlen. Bár sokan szentségtörésnek tartják önmagában már az elektromos Ferrari ötletét is, a maranellóiak már régóta készültek rá. Igen ám, de azt hangsúlyozták, hogy csak akkor mutatkozhat be, amikor a technológia képes lesz biztosítani azt a teljesítményt és vezetési élményt, amely méltó a márkához. A projekt most már készen áll a gyártásra, és több mint 60 szabadalmaztatott technológiai megoldást tartalmaz. 

Először a márka történetében a karosszéria és a váz 75%-ban újrahasznosított alumíniumból készül. 

Ugyan a műszaki adatokat hétpecsétes titok övezi, azt már tudjuk, hogy hatalmas, 122 kWh kapacitású telepcsomagot kap a típus, amelynek teljesítménye elérheti az 1000 lóerőt. Azonban aki azt hitte, hogy az első elektromos Ferrari kétszemélyes sportautó lesz, azt ki kell, hogy ábrándítsuk. Az újdonság a márka két üléssorral rendelkező modelljeinek táborát gyarapítja majd. 

 

