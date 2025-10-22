A leggyorsabb Ferrari, csak egy példány készült belőle

A Ferrarit nem lehet azzal vádolni, hogy ne gyártanának lélegzetelállító autókat, azonban vannak olyan autóik, amelyeket speciális ügyfélkörnek tartogatnak. Sőt, olyannyira, hogy a “Különleges Projektek” keretében előfordul, hogy mindössze egy példányt gyártanak le egy típusból, méghozzá a vevő igényeit a legapróbb részletekig figyelembe véve. Így született meg az SC40-es, amellyel minden idők egyik leginkább kívánatos és leggyorsabb Ferrariját, az F40-est idézik meg.

Akárcsak a 80-as évek legendás modelljénél, itt is egyben nyitható a hátsó burkolat

Fotó: Ferrari

Nem csak ritka, gyors is az új Ferrari

Amíg a legendás F40-est a Pininfarina stúdió tervezte, addig az újdonság formatervét a Ferrari saját dizájnrészlegénél álmodták meg Flavio Manzoni vezetésével. Nem csak a lámpák, hanem az egyben nyíló hátsó burkolati elem is az F40-est idézi, ám az kifejezetten meglepő, hogy az ismeretlen megrendelő a viszonylag semleges fehér színt választotta a modellhez. Azonban hiába gyárt ma is V8-as modelleket a Ferrari (az F40-es ilyen volt), az SC40-esben 2,9 literes, V6-os biturbó motor dolgozik a hibridhajtás részeként. Ebből már ki is lehet találni, hogy a műszaki alapokat a 296 GTB szolgáltatta, így a jövevény menetteljesítményei a 830 lóerős teljesítmény miatt káprázatosak. Ha kell 2,9 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100 km/órás tempóra, a végsebesség pedig 330 km/óra!