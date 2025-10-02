Olyan súlyos a Nissan autógyár válsága, hogy értékesítik az egyébként jól menő focicsapatukat

1972-ben alapították meg a Yokohama Marinos nevű fociklubot, ami a Nissan gyári csapataként eleinte az alkalmazottak szórakozását szolgálta. A Kanto Liga megnyerésével aztán 1976-ban feljutottak a japán másodosztályba, és ezt követően kezdett egyre komolyabbra fordulni a helyzet, fokozatosan lépdeltek felfelé, mígnem az 1988-89-es évadban először lettek bajnokok, kupagyőztesek és még a Császár Kupát is elnyerték. A Yokohama Marinos csapat 1998-ban egyesült a Yokohama Flügels, onnantól kezdve F Marinos néven szerepelnek, hazai pályájuk a Nissan Stadion.

A Nissan eladja az F Marinos fociklubot, ami az 1972-ben alapított gyári csapatból nőtte ki magát

Fotó: F Marinos

Hiába a sikeres focicsapat, a Nissannak most nincs tőkéje annak üzemeltetésére

Azonban hiába a sikeres focicsapat, a Nissan jelenleg olyan súlyos válsággal néz szembe, hogy értékesíteni akarja az F Marinos-ban meglévő 75%-os tulajdonrészét. A japánok több potenciális érdeklődőt is megkerestek, a hírek szerint egy jelentős IT céggel folytatnak előrehaladott tárgyalásokat, bejelentés 2026 elején várható az ügyben. Carlos Ghosn idején is élt át válságot a Nissan, akkor azonban nem nyúltak az egyébként nyereségesen működő focicsapathoz, kiemelt ügyként kezelték azt.

