Hihetetlen újítással rukkolt elő a népszerű autógyártó – élmény vele a kirándulás!

A Mustang mellett a Ford másik ikonikus típusa a Bronco, amelyet mi itt Európában csak alvázas formában vásárolhatunk meg. Az Egyesült Államokban létezik belőle önhordó karosszériás Bronco Sport (a Kuga testvére) változat, Kínában most indult el a helyi partner JAC műszaki alapján felépített villanymotoros Bronco Basecamp forgalmazása. Utóbbi világújdonsággal is szolgál, hiszen nem egyszerű üvegtető kap, hanem olyat, ami gombnyomásra felnyílik, így 36 cm-rel növeli meg a fejteret az utastérben. A ponyvaanyag megegyezik a kabriókon használttal, és a zippzáros rögzítés miatt könnyen cserélhető – van például szúnyoghálós változat is. Eső érzékelésekor egyébként automatikusan lecsukódik a tető.

Rögtönzött lakóautó lehet a Ford Bronco Basecamp a felnyíló tetővel és a gyári tartozékként adott felfújható matraccal. A hátsó ajtóban még konyha is rejtőzik

Fotó: Ford

Két személynek lehet kényelmes éjszakai szállás a Ford Bronco Basecamp

A lakóautókból ismerős megoldás azért került bele az autóba, mert a Ford reményei szerint kalandozásra használják majd legújabb szabadidő-autóját, amellyel nyugodtan lehet a civilizációtól messze aludni. Ennek érdekében gombnyomásra ággyá alakuló belsőt készítettek, az első fejtámlák hátrabillenése után a hátsó üléssel együtt kanapéágy jön létre, akinek ez nem elég, a hátsó támla lehajtásával és a gyári tartozékok között elérhető felfújható matrac segítségével készíthet teljes értékű, kétszemélyes ágyat. Az oldalra nyíló csomagtérajtó belső felén lévő lehajtható tálca konyhaasztalként szolgálhat, hiszen több elektrifizált Fordhoz (lásd Ranger PHEV) hasonlóan itt is van nagy teljesítményű (6 kW) elektromos csatlakozás, aminek segítségével például elektromos főzőlap üzemeltethető. A csomagtérajtón van még egy, az acélpengés kések rögzítésére használható mágneses rúd is, illetve nem hiányzik a sörnyitó sem (lásd Ranger PHEV).

Nem hátracsúszik, hanem felnyílik az üvegtető, a ponyva szúnyoghálóra cserélhető

Fotó: Ford

A reménybeli séfnek nem kell visszafognia magát, hiszen a villanymotoros Ford Bronco bírja szusszal. Az akkumulátoros-elektromos változat 105 kWh kapacitású akkumulátorral rendelkezik, a két hajtómotoros összkerékhajtás rendszerteljesítménye 451 LE, a kínai szabvány szerint 650 km a hatótávolság. A hatótávnövelős-elektromos kivitel 43,7 kWh kapacitású akkumulátort kap, az 1,5-ös benzinmotor jóvoltából a teljes hatótávolság eléri a kínai szabvány szerint 1220 km-t – itt „csak” 421 LE a két hajtómotoros összkerékhajtás teljesítménye. A kalandozásban segít az új fejlesztésű navigációs rendszer, ami 3D-s műholdképre is képes rátenni a beprogramozott célhoz vezető utat, egyértelművé téve a haladási irányt úttalan utakon is. A Basecamp egyébként a Bronco-család legnagyobb képviselője, a karosszéria hossza 5025 mm, tengelytávolsága 2950 mm.