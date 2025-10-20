Elképesztő újítás! Így is bömböl a Mustang

A civilben drift-versenyző Vaughn Gittin Jr. 29 éves korában még 2009-ben alapította meg RTR Vehicles – Ready to Rock – nevű tuningcégét, amellyel kezdettől fogva a gyárinak megfelelő minőségű alkatrészek gyártására állt rá. Azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy az akkor jellemzően felturbózott japán autókból álló észak-amerikai mezőnyben sikerre vitte a V8-s Mustangot, bebizonyítva, hogy nem szabad lebecsülni az amerikai izmot. A gyár is felfigyelt a fiatalemberre, majd le is szerződtette. A versenyző és az autógyár kapcsolata most a következő szintre lépett azzal, hogy története során második alkalommal a Ford egy külső cég autóját kínálja a márkakereskedésekben a Mustang RTR modellel. Az első ilyen együttműködés a Shelby American nevű céggel történt.

Kiegyensúlyozott, jól vezethető versenyautó-alap a Ford Mustang RTR

Fotó: Ford

Számos hibát megbocsát a Ford Mustang RTR automata váltója

Annyiból nem zavarja a még mindig gyümölcsöző Ford-Shelby együttműködést a Ford-RTR szerződés, hogy utóbbi kifejezetten a négyhengeres motorral szerelt Mustangra korlátozódik, ami az autóversenyző szerint méltatlanul mellőzött része a kínálatnak. A teljesen alumínium 2,3 literes turbómotorral könnyebb az orr (54/46% a tengelyek közötti tömegeloszlás), ami jobb kiindulási alapot jelent egy sportkocsinál. Az alacsonyabb teljesítményre a szolid motortuning jelent megoldást, a Ford által átprogramozott motorvezérléssel és Ford versenyautókról származó pillangószeleppel az eredetileg 319 LE/475 Nm helyett már 355 LE/542 Nm áll a vezető rendelkezésére – megőrizve a teljes körű gyári garanciát.

Lime-zöld cérnával és egyedi digitális grafikával tűnik ki a beltér

Fotó: Ford

A tuningcsomag alapvetően optikai változásokat jelent, de azért van néhány fontos műszaki változás is. A 19x9,5 colos felnik 30 mm-rel szélesítik ki a nyomtávot, ott van a fedélzeten a Dark Horse Handling csomag az egyedi stabilizátorokkal, állítható rugóstaggal, a merevebb szilentekkel rendelkező hátsó segédkeret-rögzítéssel együtt. Az új kormánymű a korábbinál nagyobb kerékelfordítást tesz lehetővé, nagyobb teljesítményű hűtőventillátort adnak, a 388 mm átmérőjű első fékek a 6 dugattyús Brembo nyergekkel a V8-as modellről érkeznek. A hanghatást a kipufogórendszerben lévő pillangószelep javítja, az elektronikus lengéscsillapítás és a menetstabilizáló működését az RTR modellhez hangolták.